Прямой эфир
Происшествия
Один человек погиб и два пострадали по итогу ДТП на западе Москвы
Мир
Посольство РФ указало на незаконное присутствие военных США в Сирии
Общество
Бастрыкин взял расследование ЧП во Владикавказе под личный контроль
Спорт
Турнир ATP в Санкт-Петербурге перенесли на конец октября
Армия
В России разработали беспилотник для мониторинга радиоактивного заражения
Мир
Система ПВО PAC-3 прошла успешные испытания в США
Экономика
В РФ могут разрешить использовать личную тару потребителей
Мир
Суд не стал отстранять отца Бритни Спирс от контроля над ее недвижимостью
Мир
Случай заражения сибирской язвой был зафиксирован в Пекине

Во Владикавказ после ЧП в больнице доставили машину c 3 т кислорода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из Кабардино-Балкарии во Владикавказ прибыла первая машина с 3 т кислорода для республиканской клинической больницы, где накануне девять коронавирусных больных скончались из-за поломки кислородной системы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ во вторник, 10 августа.

По данным региональных властей, отмечает телеканал, сейчас все пациенты больницы обеспечены резервным кислородом.

В понедельник, 9 августа, в больнице Владикавказа от нехватки кислорода скончались девять больных коронавирусом. Это были восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всего в тот момент в отделении находился 71 пациент.

Врио главы региона Сергей Меняйло назвал причиной поломки кислородной системы прорыв подземной трубы.

После произошедшего в городе Минздрав решил направить во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов.

Возбуждено уголовное дело, и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял его под личный контроль.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021