Во Владикавказ после ЧП в больнице доставили машину c 3 т кислорода
Из Кабардино-Балкарии во Владикавказ прибыла первая машина с 3 т кислорода для республиканской клинической больницы, где накануне девять коронавирусных больных скончались из-за поломки кислородной системы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ во вторник, 10 августа.
По данным региональных властей, отмечает телеканал, сейчас все пациенты больницы обеспечены резервным кислородом.
В понедельник, 9 августа, в больнице Владикавказа от нехватки кислорода скончались девять больных коронавирусом. Это были восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всего в тот момент в отделении находился 71 пациент.
Врио главы региона Сергей Меняйло назвал причиной поломки кислородной системы прорыв подземной трубы.
После произошедшего в городе Минздрав решил направить во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов.
Возбуждено уголовное дело, и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял его под личный контроль.