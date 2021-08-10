Во Владикавказ после ЧП в больнице доставили машину c 3 т кислорода

Из Кабардино-Балкарии во Владикавказ прибыла первая машина с 3 т кислорода для республиканской клинической больницы, где накануне девять коронавирусных больных скончались из-за поломки кислородной системы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ во вторник, 10 августа.

По данным региональных властей, отмечает телеканал, сейчас все пациенты больницы обеспечены резервным кислородом.

В понедельник, 9 августа, в больнице Владикавказа от нехватки кислорода скончались девять больных коронавирусом. Это были восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всего в тот момент в отделении находился 71 пациент.

Врио главы региона Сергей Меняйло назвал причиной поломки кислородной системы прорыв подземной трубы.

После произошедшего в городе Минздрав решил направить во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов.

Возбуждено уголовное дело, и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял его под личный контроль.