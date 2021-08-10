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Система ПВО PAC-3 прошла успешные испытания в США

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Система противовоздушной обороны Patriot PAC-3 прошла успешные испытания в Соединенных Штатах. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в пресс-службе компании-разработчика Lockheed Martin.

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Так, в ходе летных испытаний была продемонстрирована модернизация перехватчика одной из разновидностей оборонительной системы, а также подтверждена надежность другой.

«Подобные летные испытания демонстрируют, как мы продолжаем развивать PAC-3, чтобы оставаться готовыми к битве XXI века, а также продемонстрировать наш рекорд надежности в полевых условиях», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте американской компании.

Обе системы успешно перехватили баллистические ракеты. Дополнительно была проведена модернизация программного и аппаратного обеспечения ракет и пусковых установок, что, как отмечается в публикации, позволит аппаратам соответствовать современным запросам.

Ранее, 6 августа, министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу сообщил о том, что летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» российского производства должны начаться в 2021 году, а завершиться — в 2022 году. Отмечается, что в этом же году в Ракетные войска стратегического назначения поступит первый полк ракет.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре им. Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюса. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

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