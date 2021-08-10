Турнир ATP в Санкт-Петербурге перенесли на конец октября

Начало турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге перенесено на 25 октября. Он продлится до 31 октября, сообщает пресс-служба АТР.

Первоначально проведение турнира планировалось на 20–26 сентября, однако в эти дни соревнования пройдут в столице Казахстана Нур-Султане.

Кроме того, из-за ситуации с COVID-19 отменен турнир серии «Мастерс» в Шанхае, который должен был состояться с 10 по 17 октября. Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) сообщала об отмене состязаний в Китае и Японии из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

А вот «ВТБ Кубок Кремля» состоится в запланированные сроки — с 18 по 24 октября.

В феврале россиянин Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини во втором матче финала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) и принес досрочную победу российской сборной в данном турнире.

Всего в российскую команду вошли четыре теннисиста: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской.

За трофей боролись 12 сборных, в том числе команды Сербии, Испании, Австрии, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции, Канады и Австралии.