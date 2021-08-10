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Греция назвала лесные пожары в стране бедствием беспрецедентного масштаба

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В понедельник 9 августа в ходе телеобращения к народу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал лесные пожары, охватившие страну из-за аномальной жары, стихийным бедствием беспрецедентного масштаба. Об этом сообщает REGNUM.

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«Последние дни стали одними из самых тяжелых для нашей страны за последние десятилетия. Мы прилагаем все силы для борьбы. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней в разных районах Греции вспыхнуло 586 пожаров. Пожаров, которые из-за беспрецедентной жары и многомесячной засухи очень трудно тушить», — заявил премьер-министр.

По его словам, власти страны уже организовали 62 эвакуации населения.

По просьбе греческого правительства Россия активно участвует в борьбе с вышедшей из-под контроля стихией.

5 августа Ассоциация туроператоров России сообщила, что Греция столкнулась с сильнейшей жарой с 1987 года.

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