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Один человек погиб и два пострадали по итогу ДТП на западе Москвы

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Жертвой ДТП на западе Москвы стал один человек, еще два пострадали. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, авария произошла на Рябиновой улице, а ее участниками стали такси и автомобиль Vortex.

Отмечается, что на данный момент на месте столкновения работают сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия уточняются.

Накануне, 9 августа, стало известно о ДТП на территории Удмуртии с участием грузовика, в результате которого водитель легкового автомобиля скончался на месте. По факту происшествия ГИБДД проводит проверку.

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