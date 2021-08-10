Один человек погиб и два пострадали по итогу ДТП на западе Москвы
Жертвой ДТП на западе Москвы стал один человек, еще два пострадали. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным телеканала, авария произошла на Рябиновой улице, а ее участниками стали такси и автомобиль Vortex.
Отмечается, что на данный момент на месте столкновения работают сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия уточняются.
Накануне, 9 августа, стало известно о ДТП на территории Удмуртии с участием грузовика, в результате которого водитель легкового автомобиля скончался на месте. По факту происшествия ГИБДД проводит проверку.