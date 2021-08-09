МИД России осудил действия властей Японии во время акции у посольства РФ

Министерство иностранных дел РФ выступило с осуждением бездействия японских властей во время провокационной акции около российского посольства в Токио в понедельник, 9 августа, в годовщину вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки», — приводит слова замдиректора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина «Газета.ру».

Дипломат подчеркнул, что вступление СССР в войну на Дальнем Востоке «внесло решающий вклад в скорейшее завершение кровопролитной войны и был полностью легитимизован в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и Уставе ООН».

Кроме того, в МИД РФ «серьезно озабочены» попытками Японии игнорировать итоги Второй мировой войны, а также отсутствием объективной оценки милитаристского прошлого страны.

Ранее, 8 августа, Федеральная служба безопасности России впервые рассекретила архивные материалы, доказывающие подготовку Японии к войне с СССР еще в 1938 году.

В апреле текущего года председатель научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), доктор исторических наук Анатолий Кошкин рассказал «Известиям», как в апреле 1941 года был подписан Пакт о нейтралитете между Японией и СССР. Москва преследовала цель избежать войны на два фронта, а Токио под прикрытием пакта стремился получить время для выбора направления удара — на север против Советского Союза или на юг против Великобритании и США.

В годы Второй мировой войны Япония была союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. По итогам войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основным камнем преткновения в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя после войны они перешли к СССР.