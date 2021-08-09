Почти 50 млн рублей перечислили за неделю мошенникам в Красноярском крае
За прошедшую неделю жители Красноярского края отправили 48 млн рублей мошенникам, которые действуют через мобильные телефоны, соцсети и популярные сайты объявлений. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Жертвами интернет-преступников в этом году стали 7060 жителей региона (+252 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 801 млн руб. (+48 млн руб. за последнюю неделю), передает ИА KrasnoyarskmMedia.
Прокуратура просит жителей быть более внимательными, чтобы не стать жертвами кибермошенников.