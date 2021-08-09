Прямой эфир
Мир
Киев пообещал ответить на возможные недружественные действия Минска
Общество
В Москве спасатели сняли с дерева женщину с арбалетом
Мир
В США проведут ревизию документов на секретность по теракту 11 сентября
Пресс-релизы
На юбилейном фестивале «Русское поле» установили два мировых рекорда
Общество
В Северной Осетии проверят все больницы после ЧП с девятью жертвами
Происшествия
В Германии один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с грузовиком
Туризм
В Египте заявили об ожидании роста числа авиарейсов из России
Общество
36 детей выписали из больниц после отравления в поезде Мурманск — Адлер
Общество
Дело возбудили после налета мужчины с ножом на детсад под Петербургом

Почти 50 млн рублей перечислили за неделю мошенникам в Красноярском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедшую неделю жители Красноярского края отправили 48 млн рублей мошенникам, которые действуют через мобильные телефоны, соцсети и популярные сайты объявлений. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Жертвами интернет-преступников в этом году стали 7060 жителей региона (+252 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 801 млн руб. (+48 млн руб. за последнюю неделю), передает ИА KrasnoyarskmMedia.

Прокуратура просит жителей быть более внимательными, чтобы не стать жертвами кибермошенников.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021