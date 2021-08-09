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Бактерии используют для очистки берега Кольского залива от нефтепродуктов

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В Мурманской области очистят побережье Кольского залива от нефтепродуктов с помощью бактерий. Об этом рассказали в пресс-службе Кольского научного центра.

В рамках полевой школы старшеклассников и студентов обучат методам очистки прибрежных территорий с помощью биотехнологий, которые потом молодые северяне применят на практике. Они изучат степень загрязнения воды, почвы и грунта нефтепродуктами, возьмут пробы и начнут очистку побережья, передает ИА «Би-порт».

Это финальная фаза проекта «Биоремедиация арктического побережья» программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020».

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