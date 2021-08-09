Деревья незаконно вырубили на улице Королева в Омске под строительство
Вырубка деревьев на улице Королева в Омске была произведена без разрешения. Об этом ИА «Город55» рассказали в городской администрации.
«Администрацией города Омска, администрацией Советского округа разрешение на снос и кронирование деревьев по указанному вами адресу не выдавалось», - заявили в мэрии в ответ на запрос агентства.
По данным издания, ранее информация о сносе деревьев появилась в одной из соцсетей. Пользователь, сделавший публикацию, сообщил о работе спецтехники на улице Королева.
6 августа информация о нарушениях была передана в правоохранительные органы для установления всех обстоятельств случившегося.
В конце июня сообщалось, что в Омске приняли решение сделать комиссию по сносу и обрезке деревьев максимально открытой. Немного ранее с таким требованием выступила мэр города Оксана Фадина.