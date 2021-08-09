Сомнолог назвал способы борьбы с бессонницей

Налаживание режима сна является главным средством борьбы с бессонницей, а употребление различных пищевых добавок, чаёв и соков вторично, заявил в интервью Общественной службе новостей в понедельник, 9 августа, врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Для улучшения сна можно делать все, что угодно. Пить ромашковый чай, травяной чай, вишневый сок, но на сам сон это все будет влиять очень мало, пока человек не решит самой главной проблемы — не избавится от тревожных состояний, стрессов и перегрузок, мешающих уснуть», — отметил он.

По словам специалиста, для решения проблемы бессонницы необходимо наладить режим пробуждения. Как подчеркнул сомнолог, надо вставать в одно и тоже время, причем и в будни, и в выходные.

Кудинов подчеркнул, что если наладится режим пробуждения, то наладится и сон, и никакие средства вроде многочисленных чаёв и соков будут уже не нужны. Однако, в случае если человек наладил режим, нашел время для физических нагрузок, а с засыпанием по-прежнему возникают трудности, то, как заметил врач, эффективность валерьяны будет явно выше, чем вишневого сока.

Ранее, 28 апреля, кандидат психологических наук, психоаналитик, клинический психолог высшей категории, сомнолог, доцент Алексей Мелехин рассказал о том, как мозг и психика реагируют на недосып. По словам специалиста, мозг как орган состоит из клеток, нейронов, а недосып приводит к стрессу, то есть оказывает влияние на работоспособность нервных клеток, на их способность размножаться и обеспечивать те или иные функции — внимание, память и прочие.