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Дело возбудили после налета мужчины с ножом на детсад под Петербургом

Дело возбудили после налета мужчины с ножом на детсад под Петербургом

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Правоохранители возбудили уголовное дело после инцидента в Ленинградской области, где мужчины проникли на территорию детского сада, у одного из них в руках был нож. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает РЕН ТВ.

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Отмечается, что правоохранительные органы квалифицировали действия мужчины по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее в этот день мужчина с ножом ворвался в детский сад в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Сотрудники детского сада нажали «тревожную кнопку», на место оперативно прибыла частная охранная компания, а также сотрудники полиции. Позже мужчину задержали.

В июне 2020 года стало известно, что в Волгограде мужчину приговорили к девяти годам колонии строго режима за убийство воспитательницы детсада.

По версии следователей, в октябре прошлого года он поссорился со своей знакомой, работавшей воспитателем в образовательном учреждении. Как выяснилось, причиной ссоры стала финансовая помощь, которую на протяжении долгого времени женщина оказывала осужденному.

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