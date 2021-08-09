Дело возбудили после налета мужчины с ножом на детсад под Петербургом
Правоохранители возбудили уголовное дело после инцидента в Ленинградской области, где мужчины проникли на территорию детского сада, у одного из них в руках был нож. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что правоохранительные органы квалифицировали действия мужчины по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
Ранее в этот день мужчина с ножом ворвался в детский сад в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Сотрудники детского сада нажали «тревожную кнопку», на место оперативно прибыла частная охранная компания, а также сотрудники полиции. Позже мужчину задержали.
В июне 2020 года стало известно, что в Волгограде мужчину приговорили к девяти годам колонии строго режима за убийство воспитательницы детсада.
По версии следователей, в октябре прошлого года он поссорился со своей знакомой, работавшей воспитателем в образовательном учреждении. Как выяснилось, причиной ссоры стала финансовая помощь, которую на протяжении долгого времени женщина оказывала осужденному.