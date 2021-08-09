Орудия труда VI века до нашей эры нашли на раскопках в Коми

Больше 300 предметов обнаружили археологи ФИЦ Коми научного центра УрО РАН во время полевых работ в Троицко-Печорском районе. Раскопки проходили неподалеку от поселка Мылва.

Среди находок были каменные орудия труда приблизительно VI века до нашей эры. Такими ножами пользовались охотники. Также найдены кости крупных млекопитающих. По мнению специалистов, около 10 тыс. лет назад племена, проживающие в междуречье Волги и Оки, начали путешествие на север, к верховьям Печоры. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». Археологи предполагают, что в послеледниковую эпоху (10–16 тыс. лет назад) практически вся территория республики была заселена древними племенами.

Ранее археологическая экспедиция обнаружила останки мамонтов, а также предметы быта во время раскопок в селе Хотылево под Брянском. Ученые намерены подтвердить догадку о том, что территория была освоена людьми тысячи лет назад. Геологи планируют исследовать почву и сформировать данные о климате территории в эпоху палеолита.