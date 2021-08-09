Аграрии Липецкой области собрали более 2 млн т зерна
В Липецкой области активно продолжается уборочная кампания. Согласно оперативным данным регионального управления сельского хозяйства, аграрии собрали более 2 млн т зерна.
Как сообщает региональная администрация, в общей сложности обмолочено 536 тыс. га, что составляет 76% от плана. Продолжается уборка озимой и яровой пшеницы, гороха, ярового ячменя, уточняет LipetskMedia.
Девять районов региона приступили к уборке ярового рапса. Лидерами по урожайности зерновых являются Становлянский (41,7 ц/га), Измалковский (41,3 ц/га), Чаплыгинский (41,3 ц/га) районы.
Ранее в августе стало известно, что Ставропольский край установил рекорд по сбору урожая озимого ячменя. Аграрии собрали 853 тыс. т зерновой культуры.