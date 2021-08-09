В Египте заявили об ожидании роста числа авиарейсов из России

Египетская туристическая отрасль ожидает, что число авиарейсов между курортами Египта и городами России будет увеличено в ближайшие недели. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщил глава Государственного агентства по активизации туризма республики Ахмед Юсеф.

«Мы ожидаем значительного увеличения числа рейсов в ближайшие недели», — заявил «РИА Новости» Юсеф.

Кроме того, глава агентства заявил, что в Египте ожидают запуска чартерных рейсов между курортами Египта и городами России.

Юсеф подчеркнул, что рад сближению народов двух государств благодаря сотрудничеству в туризме, а также в культурном и гуманитарном плане.

По его словам, в настоящее время египетские власти активно занимаются продвижением курортов страны, в том числе устраивая туры для популярных блогеров, журналистов и звезд.

Все сотрудники отелей провинций Красное море и Южный Синай привиты от коронавируса, заключил Юсеф.

Ранее в этот же день первый после возобновления авиасообщения между Россией и египетскими курортами самолет авиакомпании EgyptAir приземлился в Хургаде.

Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта оперативным штабом по борьбе с коронавирусом было принято 23 июля.

Так, с этого дня самолеты будут летать из Москвы с частотой по пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Суммарно может выполняться по 20 еженедельных рейсов, десять из которых — российской стороной и десять египетской.

6 августа в Росавиации сообщили, что восемь российских авиакомпаний уже получили допуски на полеты на курорты Египта. Так, документом обзавелись «Аэрофлот», «Победа» и S7, из регионов — «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air. Далее они должны получить разрешение на авиаперевозки от оперштаба.

В ноябре 2015 года рейсы на курорты Египта были запрещены после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета. На нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург, жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, однако рейсы были разрешены только в Каир.