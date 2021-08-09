Новый ландшафтный парк создадут в Перми
В центре Перми планируют создать новый ландшафтный парк. Соответствующая информация размещена на сайте губернатор и правительства Пермского края.
Благоустройство запланировано на улице Петропавловской на участке от улицы Попова до Крисанова. Работы выполнят вдоль Слудской горки.
«В рамках подготовки к 300-летию Перми будет обновлено пространство вдоль нечетной стороны ул. Петропавловской на участке от ул. Попова до ул. Крисанова», — цитирует сообщение властей ИА «Ура.ру».
Сами работы разбиты на два этапа. Подрядчик озеленит территорию, обустроит пешеходную дорожку, установит спортивные и детские площадки, а также создаст ландшафтные зоны для прогулок и отдыха.
Предполагается, что новое общественное пространство будет предназначено для спокойного времяпрепровождения.