В Германии один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с грузовиком
В результате аварии с грузовиком в немецком городе Лангенхаген погиб один человек, еще 19 пострадали. Об этом в понедельник сообщает местная газета Hannoversche Allgemeine Zeitung.
По информации СМИ, авария произошла в 19:20 мск. Грузовик столкнулся с автобусом, который был полностью заполнен людьми. Светофор на перекрестке, где произошло ДТП, не работал — это и могло стать причиной аварии.
Среди получивших травмы четверо детей. На месте происшествия работают сотрудники полиции, спасательные службы и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.
8 августа авария с рейсовым автобусом произошла в районе турецкого города Балыкесир. Изначально сообщалось, что в результате произошедшего погибли 14 человек и еще 18 были ранены. Полиция начала проверку, выясняются причины и обстоятельства аварии. Как уточнили в Генконсульстве РФ в Стамбуле, граждан России в момент аварии в автобусе не было.