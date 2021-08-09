Дом-музей старинного быта открыли под Суземкой
В деревне Чухраи Суземского района Брянской области открылся дом-музей старинного быта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным властей, в музее представлена старинная домашняя утварь, а также одежда, обувь и рушники. Кроме того, организована фотовыставка, пишет NASHBRYANSK.RU.
Посетители также получат возможность посетить мастер-класс по изготовлению куколки-купальницы, сделать фото и попробовать местную кухню.
Ранее 9 августа сообщалось, что в городе Уссурийск Приморского края создадут уникальный музей тайги. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, в нем будут представлены флора и фауна Приморья, быт коренных малочисленных народов.