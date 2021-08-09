На юбилейном фестивале «Русское поле» установили два мировых рекорда

7 августа 2021 года со сцены Культурного центра «Строгино» прошла онлайн-трансляция X Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле». В прямом эфире были объявлены победители традиционных номинаций Фестиваля и зафиксированы новые рекорды.

В общей сложности трансляцию фестиваля посмотрело 4 123 358 человек из 111 стран.

Со сцены к гостям фестиваля обратился руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. «Мне очень приятно приветствовать участников нашего фестиваля и всех, кто подключился к нашей трансляции. У нас десятый фестиваль, юбилейный, и отрадно, что в нем принимают участие представители 57 регионов, 6 зарубежных государств и Луганской Народной Республики. Этот фестиваль мы посвящаем 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Я хотел бы поблагодарить руководителей регионов, руководителей коллективов, которые откликнулись на нашу просьбу и приняли участие в нашем фестивале», — сказал он.

Сучков также зачитал обращение Мэра Москвы Сергея Собянина к участникам фестиваля, в котором говорится: «Этот замечательный праздник дарит возможность насладиться красотой русской души, раскрывает уникальное богатство славянского искусства, ближе знакомит с традициями народов России, подчеркивает уважение к истории Отечества. Фестиваль демонстрирует огромный культурный, туристский потенциал российских регионов и завоевывает международное признание. <…> Убежден, что юбилейный Фестиваль вызовет большой общественный интерес, станет украшением летнего культурного сезона в Москве и оставит в сердцах участников и гостей самые добрые воспоминания».

По традиции на «Русском поле» были установлены мировые рекорды – «Самое большое панно из папье-маше (Федоскинская роспись)» и «Самый длинный в мире рушник (национальное полотенце)».

Мастера Федоскинской фабрики миниатюрной живописи создали панно размером 1,8 на 1,4 м, весом около 30 кг. Над уникальным произведением почти год трудились 28 лучших художников народного промысла. 200-метровый рушник презентовали представители Новой Костромской Льняной Мануфактуры. Его длина составила 210 м 35 см, а вес – более 30 кг. В работе было задействовано 8 мастеров. Рушник изготовили на современном жаккардовом оборудовании с электронным программным управлением выпуска.

Два рекорда были зафиксированы в прямом эфире Х Фестиваля «Русское поле» генеральным директором Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Владиславом Копыловым. Генеральному директору Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Алексею Аверьянову и заместителю генерального директора Новой Костромской Льняной Мануфактуры Виктору Афанасьеву были торжественно вручены сертификаты о достигнутых рекордах.

Участниками фестиваля в этом году стали представители 57 регионов России, шесть иностранных государств (Австрия, Испания, Германия, Словакия, Узбекистан, Румыния), а также представители Луганской Народной Республики. Во время прямого эфира были объявлены финалисты каждой из восьми конкурсных номинаций.

Победителем конкурса «Самый длинный рушник» признано Любительское объединение «Таланты Волгодонска» (Ростовская область).Победителем конкурса «Российская каша – мать наша» по решению жюри стала шеф-повар Наталия Космачева (Смоленская область) за «Днепровскую кашу с лесным орехом». Специальными призами отмечены шеф-повара Галина Жбанова (Костромская область), Виноградов Алексей (Тульская область), Александр Цыганов (Республика Алтай).

Заключительным событием фестиваля стал гала-концерт с участием таких артистов, как Олег Газманов, Сергей Лазарев, Пелагея, Ян Осин, Ольга Кормухина, Ксана Сергиенко, Алексей Белов, Манижа, Эмиль Кадыров, группа «Пятеро», Ваня Дмитриенко. Для зрителей также выступили Государственный академический театр танца «Гжель», Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, Хор Сретенского монастыря и Академический хор русской песни радио «Орфей».

Запись трансляции фестиваля можно посмотреть по ссылке. Организатором мероприятия выступает Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.