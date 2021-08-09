В США проведут ревизию документов на секретность по теракту 11 сентября

Министерство юстиции Соединенных Штатов проведет ревизию документов, имеющих отношение к терактам 11 сентября, на предмет снятия с них грифа секретности. Об этом сообщил президент США Джо Байден, в понедельник, 9 августа.

«Как я и обещал во время своей (предвыборной — Ред.) кампании, моя администрация привержена обеспечению максимальной степени прозрачности в соответствии с законами в отношении использования государственной тайны. Я приветствую сегодняшнее заявление министерства юстиции, которое обязалось провести новую ревизию документации, на которую администрация ранее распространила привилегии (секретности), и пообещало сделать это как можно скорее», — заявил Байден.

7 августа сообщалось, что пострадавшие при теракте 11 сентября 2001 года высказались против участия президента США Джо Байдена в памятных мероприятиях по случаю годовщины трагедии, пока он не рассекретит правительственные документы об обстоятельствах трагедии. Отмечается, что еще будучи кандидатом на пост главы государства американский лидер, взял на себя обязательство раскрыть как можно больше информации о трагедии, но так и не сделал этого.

11 сентября 2001 года 19 террористов «Аль-Каиды» захватили в заложники четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, однако потерпел крушение в штате Пенсильвания.

В результате терактов помимо членов террористической группировки погибли почти 3 тыс. человек.