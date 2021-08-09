Современные сельские ФАПы возводят в Ульяновской области
Строительство модульного ФАПа в селе Байдулино продолжается в Ульяновской области. Стоимость объекта превышает 8 млн рублей.
В настоящее время здание полностью возведено, ведется внутренняя отделка. Завершение работ планируется к осени. Кроме того, началось строительство ФАПа в селе Гавриловка, на данный момент возводится фундамент. Новые учреждения здравоохранения будут оснащены современным оборудованием, передает ulpravda.ru.
В Старомайнской районной больнице Ульяновской области в августе планируют завершить подготовку помещений под новый диализный центр. Уже закуплены аппараты «искусственная почка» и расходные материалы. Открыться диализный центр должен в этом году.