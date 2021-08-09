Улицу Автодромную отремонтируют в Оренбурге

В Оренбурге в этом году намерены привести в порядок улицу Автодромную. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным управления строительства и дорожного хозяйства, к данному моменту уже завершена процедура дефектовки и подготовки сметной документации. Также получено положительное заключение от госэкспертизы на проект работ, пишет ИА «Урал56.Ру».

Аукцион по поиску подрядчика проведут в конце августа. Завершить ремонт он должен к 1 ноября этого года.

Улица Автодромная ранее не была включена в перечень объектов, которые должны отремонтировать в 2021 году. По данным 56orb.ru, в мэрию поступало много жалоб на состояние данной проезжей части, некоторые автовладельцы обращались в суды.

Ранее сообщалось, что 9 августа на заседании регионального правительства было принято решение выделить дополнительные 175 млн рублей на ремонт 12 дорожных участков в Оренбурге. Средства пойдут на дороги, ранее не включенные в план ремонтных работ.