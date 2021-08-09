США ввели санкции против трех организаций из России по закону о нераспространении ОМУ
Соединенные Штаты ввели санкции против трех российских компаний в связи с тем, что они, как считает Вашингтон, нарушают законодательство страны о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом стало известно 9 августа из текста документа, который был опубликован в федеральном реестре.
Санкции коснулись научно-производственного предприятия «Пульсар», компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest.
«29 июля 2021 года правительство США приняло меры в отношении иностранных лиц, предусмотренные <...> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии», — говорится в уведомлении.
Санкции предполагают запрет на закупки у этих компаний американскими властными структурами любых товаров, технологий и услуг, оказание им содействия, продажи или выдачи лицензий на передачу им продукции оборонного назначения. Рестрикции будут действовать два года.
Посол РФ в США Анатолий Антонов в понедельник заявил, что новые санкции, введенные США против российских компаний, мешают стабилизировать отношения между странами, а также отдаляют возможность конструктивного взаимодействия Москвы и Вашингтона.
Антонов добавил, что американская сторона не предоставляет Москве никаких доказательств нарушений, которые приписываются российским фирмам, пишет «Газета.ру».
20 июня посол России в США отметил, что заявление Штатов о возможном введении новых санкций в отношении российских компаний — это не тот сигнал, которого в Москве ожидали после двустороннего саммита президентов РФ и США в Женеве. Он подчеркнул, что при подобных шагах Вашингтона стабилизации отношений между странами ждать не стоит.