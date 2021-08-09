Волоколамский путепровод в Твери продолжат ремонтировать в сентябре

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Твери ремонтируют Волоколамский путепровод, который соединяет центр города и крупный микрорайон «Южный».

Новый асфальт дорожники положили уже на всём мосту. Сейчас идёт ремонт на участке от путепровода через ОЖД до автодороги М-10. При этом путепровод открыт полностью, пишут Тверские ведомости. В сентябре на мосту отремонтируют деформационные швы (элементы, которые обеспечивают безопасность и долговечность). На время этих работ движение будет частично ограничено.

В Вышнем Волочке Тверской области продолжается реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу. Уже проведены работы по укладке асфальтового покрытия моста. Строительные бригады приступили к заливке тротуаров. Работы выполняет АО «РЖДстрой». На строительно-монтажные работы заложен бюджет в размере 709 млн рублей.