Ласицкене прокомментировала ситуацию вокруг ее фото с украинкой Магучих

Российская олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене в понедельник, 9 августа, прокомментировала скандал вокруг ее фотографии с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих.

«Честно сказать, я пока с ней не связывалась, потому что не совсем в курсе той реакции, которое вызвало это фото. Я не все успеваю читать, я за нашими-то олимпийцами не следила. Только вот на чествовании я всех увидела», — приводит ее слова «РИА Новости».

7 августа Магучих обнялась и сфотографировалась с Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио, которые прошли накануне. Россиянка выиграла золото, а украинка — бронзу. Однако на родине Магучих затравили за этот снимок, а в минобороны Украины заявили, что проведут со спортсменкой беседу. В ведомстве добавили, что подобные снимки могут быть использованы «врагом».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила реакцию украинских пользователей Сети и заявила, что «враг — это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию». Дипломат добавила, что российские спортсмены «показывают класс мирового масштаба, демонстрируя чистый спорт без политики и интриг».

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в свою очередь, назвала поведение, продемонстрированное Магучих и Ласицкене, человечески правильным отношением.

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина отметила, что люди, затравившие украинскую спортсменку за фотографию, «недалекие». По словам Хоркиной, всегда хочется, чтобы спортивные события оставались вне политики.

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.