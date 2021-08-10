Первый российский уполномоченный по правам человека Сергей Ковалёв скончался 9 августа в возрасте 91 года. Институт омбудсмена учрежден в России в 1993 году Конституцией, а затем отдельным федеральным законом, в «целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами».

А 22 ноября исполнится 30 лет, когда Верховный Совет РСФСР принял Декларацию прав и свобод человека. Одна из статей Декларации предусматривала создание должности Парламентского уполномоченного по правам человека. Но Союз распался, и должность уполномоченного появилась уже в новой России.

Вслед за Сергеем Ковалёвым должность омбудсмена занимали поочередно Олег Миронов, Владимир Лукин, Элла Памфилова. Сейчас эту работу выполняет Татьяна Москалькова. Разные люди: со своими взглядами и жизненным опытом, с разным стилем работы.

Российский омбудсмен — фигура публичная. За последние годы в аппарат Уполномоченного по правам человека поступило более 200 тыс. обращений, в том числе 20 тыс. в формате личного приема. Наиболее острыми темами обращений к уполномоченному за последние годы стали бедность, качество и доступность медицины, безопасная окружающая среда, жестокость в отношении обвиняемых и осужденных, использование недозволенных методов в отношении участников уголовного процесса при сборе доказательств по уголовным делам, злоупотребление мерой пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня можно констатировать, что омбудсмену удалось наладить диалог с гражданскими активистами. По оценкам Татьяны Москальковой, ее команда выстроила разветвленную систему просветительской работы в сфере права. Под эгидой института омбудсмена прошло порядка 500 мероприятий по правовому просвещению, среди них следует особо отметить Единый урок по правам человека.

Доклады федерального омбудсмена детально анализируют сферу соблюдения прав человека за определенный период. Они крайне важны для понимания общественной динамики в стране. Их также следует рассматривать как один из каналов обратной связи между государством и гражданским обществом.

Главным общественно значимым событием последнего времени стала пандемия COVID-19. Она актуализировала проблемы бедности, безработицы, вопросы соблюдения прав и свобод в условиях противовирусных ограничений. Авторы доклада верно отмечают такой сюжет, как сужение личного пространства. Доклады российского омбудсмена свидетельствуют: в обществе укрепляется запрос на социальную справедливость.

По итогам работы в прошлом году Татьяна Москалькова предложила интересные новеллы. В частности, наделить уполномоченного правом давать обязательные для учета государственными органами заключения на законопроекты и иные нормативные правовые акты; закрепить в КоАП РФ право уполномоченного обжаловать в суде некоторые типы судебных решений и другие предложения.

За последние годы в поле зрения российского омбудсмена оказалось такое актуальное направление, как защита россиян и соотечественников за рубежом. Непрекращающаяся конфронтация с Западом создает массу проблем для этой категории людей. Они сталкиваются с диффамацией, уголовным преследованием по надуманным предлогам (включая экстерриториальные аресты, задержания), с нарушением прав на получение образования на родном языке.

Омбудсмен вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных решениями органа власти или должностного лица, обратиться в компетентные государственные ведомства с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица и т. д. В случае грубого или массового нарушения прав и свобод граждан уполномоченный вправе выступить с докладом на очередном заседании Государственной Думы.

Проблем с правами человека у нас достаточно. Да и есть ли в этом смысле идеальные страны? Вспомним полицейский произвол в США, антисемитизм и исламофобию в ряде стран Европы. Однако можно уверенно сказать, что институт российского омбудсмена состоялся, а словосочетание «права человека», которое воспринималось в советском прошлом как нечто экзотичное, диссидентское, стало критерием оценки цивилизованности общества и государства. Теперь в каждом российском регионе есть свой омбудсмен, который обрастает своим кругом гражданских активистов и экспертов.

Автор — член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

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