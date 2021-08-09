Еще 175 млн рублей выделят на дорожный ремонт в Оренбурге

В Оренбурге на ремонт участков еще 12 дорог выделят 175 млн рублей. Соответствующее решение было принято на заседании регионального правительства 9 августа.

Средства пойдут на дороги, ранее не включенные в план ремонтных работ. Решение о выделении дополнительных денег приняли на прошлом заседании правительства, сегодня сумму скорректировали, уточняет РИА «Оренбуржье».

В предварительный перечень вошли улицы Карачинская, Алтайская, Зои Космодемьянской, Диагностики, Соболева Гора, Виноградная, Красногорская, Депутатская, Ростошинская, Зауральная, переулок Южный и 3-й проезд улицы Донгузской.

Общая протяженность ремонтируемых участков составит 11,7 км. Губернатор Денис Паслер отметил, что ему поступают жалобы на состояние дорог в Оренбурге, поэтому работы необходимо провести уже в этом году.