Минздрав направит группу анестезиологов-реаниматологов во Владикавказ

Минздрав России направит группу анестезиологов-реаниматологов во Владикавказ в связи с утечкой кислорода в больнице города, где проходили лечение пациенты с коронавирусом. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в ведомстве.

«По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во Владикавказ выезжает группа анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты Росздравнадзора», — приводят «РИА Новости» сообщение ведомства.

Ранее в этот день девять человек, проходивших лечение от COVID-19, скончались после выхода из строя системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе.

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло, пациенты, умершие в больнице Владикавказа из-за нехватки кислорода, находились в тяжелом состоянии — у них было большое поражение легких.

В свою очередь, начальница пресс-службы правительства региона Ольга Дзагоева, прорыв кислородной трубы произошел в 18:00. Через полчаса подача кислорода была налажена, но за это время несколько человек умерли.

По факту гибели пациентов в больнице Владикавказа возбуждено уголовное дело.