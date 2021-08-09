В Москве спасатели сняли с дерева женщину с арбалетом

В Москве женщину с арбалетом, привязанную к дереву, удалось снять. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, москвичку удалось спустить с помощью пожарной лестницы.

Ранее в этот день в Москве женщина оказалась привязанной к верхушке дерева в Бабушкинском парке, в ее руках был арбалет. Она находилась на опасной высоте и при этом что-то выкрикивала.

Она игнорировала призывы правоохранителей и сотрудников МЧС слезть с дерева. Сообщается, что так москвичка выражала протест против строительства дома около парка.

В феврале текущего года сообщалось, что полиция в Калуге возбудила несколько уголовных дел в отношении 25-летнего мужчины, стрелявшего по окнам из арбалета. Подозреваемый нанес ущерб 10 квартирам.