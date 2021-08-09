Прямой эфир
Экономика
Социальное казначейство сэкономит российским властям 142 млрд рублей
Общество
СК начал проверку после прорыва трубы с кислородом в больнице Владикавказа
Общество
В Минобрнауки выступили против обязательной вакцинации студентов
Новости компаний
В Музее Москвы открылась выставка об электрификации России
Мир
МИД объявил о запрете на въезд в Россию ряду граждан Великобритании
Политика
Лавров заявил о подготовке Западом почвы для непризнания итогов выборов в ГД
Общество
Путин учредил две новые награды за заслуги в области культуры
Мир
США ввели санкции против олимпийского комитета Белоруссии
Общество
В Крым поступило более 15 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

В Москве спасатели сняли с дерева женщину с арбалетом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве женщину с арбалетом, привязанную к дереву, удалось снять. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, москвичку удалось спустить с помощью пожарной лестницы.

Ранее в этот день в Москве женщина оказалась привязанной к верхушке дерева в Бабушкинском парке, в ее руках был арбалет. Она находилась на опасной высоте и при этом что-то выкрикивала.

Она игнорировала призывы правоохранителей и сотрудников МЧС слезть с дерева. Сообщается, что так москвичка выражала протест против строительства дома около парка.

В феврале текущего года сообщалось, что полиция в Калуге возбудила несколько уголовных дел в отношении 25-летнего мужчины, стрелявшего по окнам из арбалета. Подозреваемый нанес ущерб 10 квартирам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021