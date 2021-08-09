Прокуратура проведет проверку инцидента в больнице Владикавказа

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента в больнице Владикавказа, где во время аварии в системе подачи кислорода умерли девять пациентов. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник, 9 августа.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего инцидента, а также дана правовая оценка исполнению требований законодательства об охране здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день девять человек, проходивших лечение от COVID-19, скончались после выхода из строя системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе.

В тот же день следственные органы СК РФ по Республике Северная Осетия – Алания начали доследственную проверку после сообщения о прорыве трубы системы подачи кислорода в больнице.

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло, пациенты, умершие в больнице Владикавказа из-за нехватки кислорода, находились в тяжелом состоянии — у них было большое поражение легких.

В свою очередь, начальница пресс-службы правительства региона Ольга Дзагоева, прорыв кислородной трубы произошел в 18:00. Через полчаса подача кислорода была налажена, но за это время несколько человек умерли.