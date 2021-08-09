Адвокат прокомментировал решение Верховного суда по Грудинину

Адвокат жены директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина Ирины Грудининой заявил 9 августа, что решение Верховного суда РФ об исключении Павла Грудинина из списка КПРФ — абсолютно адекватное, обоснованное и справедливое.

«Павел Николаевич действительно на момент подачи документов владел акциями иностранной компании, зарегистрированной в Белизе. Данный факт подтверждается всеми необходимыми документами, из них следует, что Павел Николаевич до 25 сентября 2020 года владел 50 тыс. акций данной компании, а после стал владельцем 16 667 акций, а вторым акционером является его супруга Ирина Грудинина», — сообщил адвокат «Известиям».

Кроме того, он добавил, что в его распоряжении есть решение Верховного суда государства Белиз, из которого следует, что в 2018 году Грудинин пытался передать акции третьим лицам.

«Однако Верховный суд государства Белиз разобрался в этой ситуации и опросил сотрудников регистратора, которые подтвердили, что представители Павла Николаевича в 2018 году просили задним числом передать акции третьему лицу», — дополнил он.

Адвокат отметил, что Грудинин пытался через третьих лиц ликвидировать иностранную офшорную компанию, но на данный момент она всё еще активна.

24 июля ЦИК России принял решение об исключении Павла Грудинина из списка КПРФ после того, как бывшая супруга олигарха Ирина Грудинина в письме в ЦИК указала на то, что он до сих пор владеет долей в иностранном офшоре.

Адвокаты экс-супруги олигарха считают, что Грудинин стремится получить депутатский мандат для получения неприкосновенности. Генпрокуратура провела проверку и установила, что олигарх действительно скрывает зарубежные счета.

Кроме того, в послании Грудинина указала, что перед бракоразводным процессом бизнесмен начал прятать имущество и выводить за границу свои активы, чтобы ни жена, ни дети не могли на них претендовать. При этом, как заявляла Грудинина, еще будучи в браке, предприниматель завел любовницу.

Адвокаты экс-супруги олигарха считают, что Грудинин стремится получить депутатский мандат для получения неприкосновенности. В то же время в КПРФ выгораживают бизнесмена и даже внесли его в федеральную тройку, поскольку рассматривают его в качестве спонсора партии. Также адвокаты считают, что в случае попадания Павла Грудинина в Госдуму он усилит давление на свою бывшую жену.

Об иностранных счетах и 1/3 доли олигарха Грудинина в белизской компании Bontro Ltd впервые стало известно во время президентских выборов в 2018 году. Эта информация частично подтвердилась, однако уже после проведения голосования бизнесмен заявил, что свою долю якобы продал перед выборами. Тем не менее, как утверждает Ирина Грудинина, бизнесмен все еще владеет долей в иностранном офшоре.