Мальков карпа выпустили в старинное озеро в Пушкинских Горах

В Псковской области 400 мальков карпа выпущены в старинное озеро Тоболенец в Пушкинских Горах.

Этот водоем является местом, откуда, по мнению краеведов-историков, началась жизнь поселка. Его история восходит к 1569 году, когда по указанию царя Ивана IV Грозного псковский воевода Юрий Токмаков основал на Синичьих горах (неподалеку от псковского пригорода Воронича) Святогорский монастырь, информирует Псковская лента новостей.

Проект благоустройства берегов озера Тоболенец весной этого года победил в народном голосовании, проводимом в рамках реализации проекта «Создание комфортной городской среды» на 2022 год, передает Псковское агентство информации.