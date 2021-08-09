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Все пешеходные переходы у школ приведут в порядок в Подмосковье

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На территории Московской области до начала учебного года приведут в порядок все пешеходные переходы, расположенные у школ. Об этом стало известно в ходе совещания в региональном правительстве в понедельник, 9 августа, на котором обсуждалась подготовка к 1 сентября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости проверить на предмет безопасности все пешеходные переходы, которые находятся рядом с образовательными учреждениями.

«Нужно обеспечить все меры безопасности на прилегающих к школам территориях. Прошу вас завершить всё это в срок», — цитирует главу региона интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Глава минтранса Алексей Гержик, в свою очередь, заверил, что все переходы около школ приведут в порядок до конца августа.

6 августа сообщалось, что Правительство России по поручению президента страны Владимира Путина запустит программу по капремонту учебных заведений. До 2026 года в порядок приведут более чем 7,3 тыс. зданий учебных заведений. При этом в 3 тыс. зданий капремонт должен быть проведен в 2022–2023 годах.

28 июля, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что около 700 зданий российских школ пройдут капитальный ремонт в 2022 году. Он отметил, что с учетом продолжения программы темпы будут увеличены и все здания, требующие капитального ремонта, будут максимально отремонтированы.

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