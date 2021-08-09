Росздравнадзор проведет проверку инцидента в больнице Владикавказа

Росздравнадзор проведет проверку после выхода из строя системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, в результате чего погибли девять человек. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в ведомстве.

«Росздравнадзор проверит причины инцидента», — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее в этот день стало известно, что в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказескончались девять человек, проходивших лечение от COVID-19 после выхода из строя системы подачи кислорода. По словам временно-исполняющего обязанности главы Северной Осетии-Алании Сергея Меняйло, все пациенты, кроме тех, кто находился в тяжелом состоянии, выжили.

Меняйло добавил, что разгермитизацию трубы удалось устранить в течение 30–40 минут. На данный момент проблем с обеспечением кислородом больных коронавирусом в Северной Осетии нет.