Дорогу от Симферополя к «Тавриде» начнут ремонтировать в 2022 году

Проект капитального ремонта дороги на выезде из Симферополя к «Тавриде» обойдется в 25 млн рублей. Об этом сказано в распоряжении главы Крыма о выборе подрядчика. Работы выполнит ООО «Центродорпроект».

Речь идет об участке проспекта Победы от перекрестка с улицей Белая в Симферополе до выезда на трассу «Таврида», отмечает «Крыминформ». Документацию нужно подготовить до конца года. Сами ремонтные работы запланированы на следующий год.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 30 июля поручил сдать последний участок трассы «Таврида» в Крыму раньше срока. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что дорогу намерены достроить к 2023 году.