Объемы строительства деревянных домов увеличат в Приамурье

Власти Амурской области проработают вопрос увеличения объемов деревянного домостроения, а также меры поддержки для застройщиков. Тему обсудили на заседании регионального правительства при губернаторе Василии Орлове.

Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов, вопрос увеличения объемов деревянного домостроения прорабатывается для расширения внутреннего рынка пиломатериалов. Такое жилье может быть возведено в рамках программ переселения из ветхого и аварийного жилфонда, комплексного развития сельских территорий, а также концепции жилищного строительства на 2021–2030 годы. Также реализация деревянных домов возможна в сельской местности и в северных районах региона, пишет Амурская Служба Новостей.

Необходимость предоставления мер поддержки для застройщиков деревянных домостроений и производителей стройматериалов намерен проработать минстрой. По словам главы ведомства Николая Сибирякова, речь идет о возмещении части затрат на доставку деревянных материалов местных производителей, а также процентов по кредитам для застройщиков.

Министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова отметила, что для инвесторов выработаны пакетные решения по мерам господдержки. Например, инвесторам, реализующим проекты стоимостью выше 150 млн рублей, компенсируют часть затрат. Кроме того, им гарантируют неизменность налоговых и арендных платежей в течение семи лет. Также действуют меры поддержки для приоритетных инвестпроектов, разрабатывается ряд дополнительных мер, которые планируется утвердить осенью этого года.

«Необходимо сформировать предложения по развитию стройиндустрии в Амурской области. Меры поддержки помогут застройщикам и производителям работать в полную силу и в полном объеме обеспечить потребность амурчан в жилых помещениях», — подчеркнул губернатор региона Василий Орлов.