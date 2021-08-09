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Цифровые профили КИС «АРТ» получили 75 тыс. водителей в Москве и Подмосковье

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Порядка 75 тыс. водителей такси Москвы и Подмосковья,которые ежедневно осуществляют перевозку пассажиров зарегистрировались в КИС "АРТ", которая отслеживает время работы таксистов, сообщили «Известиям» в дептрансе.

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КИС «АРТ» — это гарантия полной и прозрачной системы труда для водителей. Она необходима, чтобы защитить таксистов от переработок и переутомления.

Как отметили в сообщении, аналитическая система для водителей такси необходима для защиты водителей от переутомления и переработок. Они смогут быть за рулем до 40 часов в неделю. «Это время безопасно для водителя и не ограничивает его в привычном заработке», — отмечают в ведомстве.

«По закону каждый водитель может работать 40 часов в неделю — это чистое рабочее время, которое не включает остановки на ремонт и перерывы на отдых. Количество рабочих часов в день устанавливает работодатель по согласованию с водителем, но не более 12 часов, при этом работодатель должен обеспечить водителю возможность комфортного отдыха», — подчеркнули в дептрансе.

Отмечается, что при введении системы отслеживания таксопарки и агрегаторы смогут передавать заказы только тем шоферам, у которых личный идентификатор.

Водители такси начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы в Москве в конце мая.

В департаменте транспорта 30 июля напомнили, что автомобили такси могут круглосуточно бесплатно парковаться на выделенных для них парковочных местах. С их расположением можно ознакомиться на карте портала parking.mos.ru.

Кроме того, такси разрешено передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта.
Изначально система КИС «АРТ» должна была заработать 1 августа. Однако заместителя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайра Блудяна попросили перенести сроки, так как не все предприниматели сумели подать нужные документы из-за нахождения вне пределов страны.

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