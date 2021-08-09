Ремонт дороги к аэропорту Липецк приостановили

Компания ООО «Инфинити Групп» расторгла крупный государственный контракт по ремонту 12 региональных дорог с Областным казенным учреждением «Дорожное агентство Липецкой области». Среди незаконченных объектов — дорога к международному аэропорту Липецк.

Цена контракта составляет 397,7 млн рублей, отмечает ИА «Абирег». После почти четырехмесячной задержки ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» отказало ООО «Инфинити Групп» в продлении сроков проведения ремонтных работ, что, по словам представителей подрядчика, вынудило компанию расторгнуть госконтракт. Работы на трех трассах приостановлены на стадии укладки выравнивающего слоя.

В Липецкой области в октябре этого года намерены завершить ремонт трассы Липецк–Доброе–Чаплыгин. Подрядчик уже завершил подготовительные и демонтажные работы, восстановил кромку, уложил выравнивающий слой и сейчас завершает финишный. Затем рабочие укрепят обочины, обустроят съезды и смонтируют водосборные лотки, приведут в порядок остановки общественного транспорта, ограждения, дорожные знаки, нанесут разметку.