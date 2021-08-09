Коллега Жуковой-Киртбая поделилась воспоминаниями об актрисе

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая была профессионалом, а также очень коммуникабельным и веселым человеком. Об этом в понедельник, 9 августа, рассказала актриса театра и кино Елена Торшина.

«(Она. — Ред.) была веселая, очень профессиональная, очень коммуникабельная и такая бодрая», — сказала Торшина в беседе с телеканалом «Звезда».

Она отметила, что Жукову-Киртбая любили все коллеги. «Ее все любили — и молодые любили, и старики любили», — добавила она.

Татьяна Жукова-Киртбая скончалась 9 августа в возрасте 81 года, сообщает телеканал «360». Причина смерти актрисы неизвестна.

С 1966-го Жукова-Киртбая была актрисой Театра на Таганке. С 1992 года и до конца жизни Жукова-Киртбая служила в театре «Содружество актеров Таганки».

Жукова-Киртбая играла в театре, а также часто снималась в кино. На ее счету роли более чем в 40 фильмах.

В фильме «Москва слезам не верит» актриса сыграла работницу химчистки Полину. Артистку также запомнили по ролям в известных ситкомах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», а последним проектом, в котором Жукова-Киртбая успела принять участие, стал комедийный сериал «Дылды-2».