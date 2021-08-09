Лесопожарный трактор приобретут для охраны лесов в Карелии

Авиалесоохрана Карелии решила купить лесопожарный трактор. Запросы котировок на поставку техники появились на портале госзакупок.

Вид закупки обусловлен ЧС и предотвращением угрозы их возникновения. Начальные максимальные цены ввиду особенностей тендеров не указываются, передает ИА «Карелinform». Однако из документации следует, что АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» потребовался один лесопожарный гусеничный трактор и шесть квадроциклов.

Как стало известно 30 июля, власти Карелии отменили режим ЧС, введенный в регионе из-за сложной лесопожарной обстановки 21 июля. Были локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений не зафиксировано, закончился и период аномально жаркой и сухой погоды.