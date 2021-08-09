МИД объявил о запрете на въезд в Россию ряду граждан Великобритании
Москва закрыла въезд в РФ ряду граждан Великобритании в качестве ответной меры на действия Лондона. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин.
«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — заявил Лахонин.
Он напомнили, что правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике.
Ответные меры России введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года, уточнил дипломат.
«Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», — заключил Лахонин.
26 апреля 14 граждан России попали под новые британские санкции. Указанным россиянам запретили въезд в Великобританию, а их активы были заморожены.