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МИД объявил о запрете на въезд в Россию ряду граждан Великобритании

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Москва закрыла въезд в РФ ряду граждан Великобритании в качестве ответной меры на действия Лондона. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин.

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«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — заявил Лахонин.

Он напомнили, что правительство Великобритании в декабре 2020 года и апреле 2021 года объявило о введении персональных санкций против граждан России из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике.

Ответные меры России введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года, уточнил дипломат.

«Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», — заключил Лахонин.

26 апреля 14 граждан России попали под новые британские санкции. Указанным россиянам запретили въезд в Великобританию, а их активы были заморожены.

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