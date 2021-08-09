Тарасова ответила на слова украинской судьи о «заслуженном» серебре Авериной на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова украинской судьи о том, что программа российской гимнастки Дины Авериной на ОИ якобы была легче, чем у израильтянки Линой Ашрам.

«Мы за день до соревнований на квалификации с этой же программой обыграли эту же девочку. Там трудность тела была достаточная? Наши девочки тогда выиграли у нее. Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами. Не буду говорить, на что это похоже. За такой результат надо спрашивать у судей», — рассказала она «Спорт-Экспрессу».

Тарасова добавила, что после таких «безобразных и нечестных соревнований» не хочется работать тренером.

Ранее в это день украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная высказала мнение, что гимнастка из Израиля Лина Ашрам превзошла по сумме баллов в личном многоборье на Олимпийских Играх в Токио россиянку Дину Аверину из-за «трудности тела». По ее словам, преимущество Ашрам перед российскими гимнастками было просто огромным и смогло компенсировать потерю снаряда израильской спортсменкой.

7 августа Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде.

Жалоба касается судейства в отношении россиянок Дины и Арины Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

Работа судей в ходе финала вызвала волну критики. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливым. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла. Также она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

Кроме того, российские гимнастки, комментируя присвоение сборной Олимпийского комитета России (ОКР) второго места по итогам группового многоборья на Олимпиаде в Токио заявили, что судьи на Олимпиаде изначально были настроены против команды ОКР.