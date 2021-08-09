Прямой эфир
Общество
Путин поручил доложить о темпах вакцинации от COVID-19 в регионах РФ
Мир
Антонов оценил эффект новых санкций США против компаний РФ
Политика
Лавров заявил о подготовке Западом почвы для непризнания итогов выборов в ГД
Мир
МИД объявил о запрете на въезд в Россию ряду граждан Великобритании
Общество
В Роспотребнадзоре разъяснили порядок вакцинации для людей с хроническими болезнями
Общество
Чемпион ОИ осудил грубое заявление Белорусской ассоциации гимнастики в адрес РФ
Мир
Белоруссия попросила Россию предоставить новый кредит через ЕАБР
Спорт
Лавров заявил о бессмысленности попыток политизировать спорт
Общество
Певица МакSим обратилась к фанатам и рассказала о своем самочувствии

Школьник выпал с пятого этажа в Барнауле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вечером 8 августа в Барнауле из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Воровского 106а выпал 8-летний мальчик, сообщил Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul. Ребенок остался жив, ему оказывают помощь врачи.

Известно, что мальчик был один дома. Мать позвонила ему и сказала, что скоро будет, после чего ребенок пошел посмотреть, где она, открыл окно, залез на козырек и сорвался, передает altapress.ru. Мальчик упал на клумбу. Проходящая мимо соседка оказала первую помощь и вызвала скорую.

Семилетний ребенок 30 июля выпал из окна 14-го этажа жилого дома на Колхозной улице в подмосковном Железнодорожном и разбился насмерть. В результате падения ребенок получил смертельные травмы. Отмечается, что на момент происшествия в квартире также находился еще трехлетний малыш. Также сообщается, что мать погибшего, которая ждет третьего ребенка, на момент трагедии отсутствовала — она вышла в магазин.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021