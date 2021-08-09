Школьник выпал с пятого этажа в Барнауле

Вечером 8 августа в Барнауле из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Воровского 106а выпал 8-летний мальчик, сообщил Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul. Ребенок остался жив, ему оказывают помощь врачи.

Известно, что мальчик был один дома. Мать позвонила ему и сказала, что скоро будет, после чего ребенок пошел посмотреть, где она, открыл окно, залез на козырек и сорвался, передает altapress.ru. Мальчик упал на клумбу. Проходящая мимо соседка оказала первую помощь и вызвала скорую.

Семилетний ребенок 30 июля выпал из окна 14-го этажа жилого дома на Колхозной улице в подмосковном Железнодорожном и разбился насмерть. В результате падения ребенок получил смертельные травмы. Отмечается, что на момент происшествия в квартире также находился еще трехлетний малыш. Также сообщается, что мать погибшего, которая ждет третьего ребенка, на момент трагедии отсутствовала — она вышла в магазин.