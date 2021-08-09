Аномальная жара сохранится в Казани до 15 августа

Синоптики прогнозируют аномальную жару в ближайшие дни в Казани. Температура будет выше климатической нормы на 4–5 градусов.

По словам заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрия Переведенцева, жара сохранится до 15 августа. Ночные температуры составят около 20 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться до +1…+36 градусов. 10 и 11 августа возможны небольшие дожди. Погоду будет определять теплый сектор циклона, пишет ИА «Татар-информ».

Понижение температуры ожидается к выходным. Синоптики прогнозируют до +26 градусов. Тем не менее среднесуточная температура будет оставаться немного выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1950 года среднегодовая температура воздуха выросла на один градус. Об этом сообщается в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В Нью-Йорке потеплело на 0,21 градуса, в Лос-Анжелесе — на 0,14, в Брюсселе — на 0,62, Китае — на 0,49 градуса, в Японии — на 0,98.