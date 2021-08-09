Антонов оценил эффект новых санкций США против компаний РФ

Новые санкции, введенные США против российских компаний, мешают стабилизировать отношения между странами, а также отдаляют возможность конструктивного взаимодействия Москвы и Вашингтона. Об этом 9 августа заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Администрация продолжает искусственно нагнетать обстановку. Присвоив себе право судить и карать «неугодных», вновь идет по пути введения односторонних рестрикций в обход международного права, Совета Безопасности ООН», — написал Антонов в Facebook.

Антонов отметил, что российская сторона считает такой подход США противоречащим «духу Женевы» и усилиям по стабилизации отношений между двумя государствами.

Ранее в понедельник стало известно, что США ввели санкции против трех организаций из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

Так, санкции введены против одного российского научно-производственного предприятия и еще двух компаний.

Санкции предполагают запрет на закупки у этих компаний американскими властными структурами любых товаров, технологий и услуг, оказание им содействия, продажи или выдачи лицензий на передачу им продукции оборонного назначения.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил 5 июля, что США продолжат искать новые поводы для введения санкций против России.

20 июня посол России в США отметил, что заявление США о возможном введении новых санкций в отношении российских компаний — это не тот сигнал, которого в Москве ожидали после двустороннего саммита президентов РФ и США в Женеве. Он подчеркнул, что при подобных шагах Вашингтона стабилизации отношений между странами ждать не стоит.