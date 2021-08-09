Прямой эфир
Общество
Путин поручил доложить о темпах вакцинации от COVID-19 в регионах РФ
Мир
США объявили о введении новых санкций против Белоруссии
Общество
Путин поручил выделить из резерного фонда средства на тушение пожаров
Мир
Посла Молдавии в РФ отозвали с должности
Общество
В Роспотребнадзоре разъяснили порядок вакцинации для людей с хроническими болезнями
Спорт
Случаев COVID-19 среди россиян внутри Олимпийской деревни не зафиксировали
Мир
Белоруссия попросила Россию предоставить новый кредит через ЕАБР
Общество
Юрист прокомментировал арест Мирзализаде после шутки о русских
Общество
Певица МакSим обратилась к фанатам и рассказала о своем самочувствии

Антонов оценил эффект новых санкций США против компаний РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые санкции, введенные США против российских компаний, мешают стабилизировать отношения между странами, а также отдаляют возможность конструктивного взаимодействия Москвы и Вашингтона. Об этом 9 августа заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дадут слабину: США решили пересмотреть санкционную политику
Президент Байден планирует сделать это к концу лета

«Администрация продолжает искусственно нагнетать обстановку. Присвоив себе право судить и карать «неугодных», вновь идет по пути введения односторонних рестрикций в обход международного права, Совета Безопасности ООН», — написал Антонов в Facebook.

Антонов отметил, что российская сторона считает такой подход США противоречащим «духу Женевы» и усилиям по стабилизации отношений между двумя государствами.

Ранее в понедельник стало известно, что США ввели санкции против трех организаций из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

Так, санкции введены против одного российского научно-производственного предприятия и еще двух компаний.

Санкции предполагают запрет на закупки у этих компаний американскими властными структурами любых товаров, технологий и услуг, оказание им содействия, продажи или выдачи лицензий на передачу им продукции оборонного назначения.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил 5 июля, что США продолжат искать новые поводы для введения санкций против России.

20 июня посол России в США отметил, что заявление США о возможном введении новых санкций в отношении российских компаний — это не тот сигнал, которого в Москве ожидали после двустороннего саммита президентов РФ и США в Женеве. Он подчеркнул, что при подобных шагах Вашингтона стабилизации отношений между странами ждать не стоит.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021