С 1 января 2022 года в России будет увеличен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов. Это произошло на фоне роста цен на металлы и продукцию из них внутри РФ, а также введенного до конца 2021 года налога на экспорт первых. Это дает основания полагать, что голоса представителей отрасли были услышаны и экспортная пошлина в 15%, против которой они так активно выступали, будет отменена с 1 января 2022 года. И НДПИ, который будет распространяться уже не только на вывозимую продукцию, но и на весь добываемый в России металл, вводится именно взамен этой пошлины. Кстати, такая идея тоже предлагалась металлургами в полемике вокруг экспортных пошлин.

Пока текст законопроекта с параметрами повышения НДПИ не опубликован, у экспертов и участников рынка остается большой простор для предположений. А именно — на каких металлургах и как именно отразится замена экспортных пошлин на повышение налога. Экспортными пошлинами в первую очередь были недовольны «Русал» и НЛМК, в наибольшей степени ориентированные на вывоз продукции, а в меньшей — ММК и «Норникель». При повышении НДПИ с отменой пошлины ситуация должна выровняться: «Русал» и НЛМК будут отдавать в бюджет чуть меньше прибыли, а ММК и «Норникель» — чуть больше. Дополнительный выигрыш получают производители алюминия, которые на 70% работают на импортном сырье, и компании, специализирующиеся на переработке металлического лома.

Разумно также предположить, что правительство учтет цикличность в металлургической отрасли и условия взимания НДПИ будут разработаны с поправкой на этот риск. Речь идет о том, что ситуативные сверхприбыли, как, например, в этом году, когда разгон долларовой инфляции подстегнул рост цен на всех сырьевых рынках, могут так же быстро исчезнуть — в моменты кризисов цены на металл падают и в прошлые годы это даже без НДПИ составляло проблемы для отрасли.

Для многих регионов и городов страны металлургические предприятия являются системообразующими, а, порой, чуть ли не единственными работодателями. Поэтому нужно проработать механизм регулирования НДПИ вплоть до обнуления при падении мировых цен. Он должен быть разработан заранее, чтобы не пришлось его экстренно внедрять, и чтобы инвесторы могли быть спокойны относительно такого развития событий.

Одним из ключевых аргументов в пользу изъятия у металлургов «сверхприбыли» можно назвать более выгодные в сравнении с теми же нефтяниками условия по уровню налоговой нагрузки на отрасль. Сектор постоянно требует серьезных вложений в модернизацию и инновации, а на фоне нового углеродного налога в ЕС придется наращивать расходы ещё и на снижение количества выбросов.

Аккуратность в расчете налога требуется и по соображениям сдерживания цен на внутреннем рынке, которые стали одним из доводов для введения экспортной пошлины. Ранее, с 1 января 2021 года, НДПИ был уже повышен в три с половиной раза для добычи калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, руд черных и редких металлов, бокситов, руд цветных металлов. Возможно, это повышение НДПИ также повлияло на рост стоимости металлов внутри РФ, хотя основным драйвером был все же рост мировых цен.

Если цены на металлы продолжат рост в ближайшие годы, текущая прибыль металлургов станет восприниматься уже как норма, а не как сверхприбыль. Однако с учетом изменчивости мировой конъюнктуры любые подобные шаги следует проводить крайне осторожно, и желательно с привлечением к обсуждению широкого экспертного сообщества.

Автор — гендиректор «Универ Капитал» Асхат Сагдиев

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