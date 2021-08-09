В Крым поступило более 15 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Более 15 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» поступило в медицинские учреждения Крыма. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные пресс-службы минздрава республики.

Вакцина поступила во все медучреждения региона, где проводится иммунизация населения. Всего на территорию полуострова завезли 15 984 дозы.

«Данная вакцина рекомендуется для лиц, не привитых ранее, но переболевших новой коронавирусной инфекцией, а также для граждан, ранее прошедших двукратную иммунизацию против COVID-19, в целях проведения повторной вакцинации спустя шесть месяцев после введения второго компонента прививки», — говорится в сообщении.

Препарат «Спутник Лайт» рекомендован для не привитых ранее граждан, которые уже переболели коронавирусом. Также он подойдет гражданам, ранее прошедшим двукратную иммунизацию против COVID-19, в целях проведения повторной вакцинации спустя 6 месяцев после введения второго компонента прививки, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 28 июля, глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба заявил, что ситуация с коронавирусом на территории полуострова стабилизируется, передает RT.

В России за минувшие сутки выявили 22 160 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие 24 часа зафиксировано в Москве (2150), Санкт-Петербурге (1895) и в Московской области (1487).

За это же время от последствий заболевания скончались 769 человек, полностью выздоровели 14 474 человека.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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