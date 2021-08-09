Лавров заявил о подготовке Западом почвы для непризнания итогов выборов в ГД

Запад предпримет дополнительные шаги и уже сейчас готовит почву для того, чтобы подвергнуть сомнению итоги выборов в Госдуму. Об этом в понедельник, 9 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее [страны Запада] хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов. Мы за этим следим, конечно же, и будем делать соответствующие выводы и принимать соответствующие меры», — сказал он на открытии федерального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».

Кроме того, он назвал неприемлемыми действия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отказавшейся направлять наблюдателей на выборы в Госдуму. Лавров отметил, что предстоящее голосование — это внутреннее дело страны, но к ним проявляют особое внимание зарубежные страны.

«Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и того бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека», — добавил министр.

4 августа стало известно, что ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу РФ, кроме того, организация не будет давать оценку выборам. Подчеркивается, что отказ направлять наблюдателей якобы связан с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей. В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников назвал провокацией действия ОБСЕ. По его словам, никаких препятствий, для того чтобы мониторинг выборов в нижнюю палату российского парламента состоялся, нет и, судя по всему, это решение в ОБСЕ приняли уже давно.

По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, отказ ОБСЕ посылать наблюдателей, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования. Данное решение организации соответствует общей стратегии Запада по давлению на Россию, посчитал он.

Директор Службы внешней разведки (СВУ) Сергей Нарышкин заявил в воскресенье, 1 августа, что со стороны Запада готовятся провокации на парламентских выборах в России в 2021-м и президентских в 2024 году. По его словам, РФ владеет информацией о том, «по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить».

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.