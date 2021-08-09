Прямой эфир
Общество
Путин поручил доложить о темпах вакцинации от COVID-19 в регионах РФ
Мир
США объявили о введении новых санкций против Белоруссии
Общество
Путин поручил выделить из резерного фонда средства на тушение пожаров
Мир
Посла Молдавии в РФ отозвали с должности
Общество
В Роспотребнадзоре разъяснили порядок вакцинации для людей с хроническими болезнями
Спорт
Случаев COVID-19 среди россиян внутри Олимпийской деревни не зафиксировали
Мир
Белоруссия попросила Россию предоставить новый кредит через ЕАБР
Общество
Юрист прокомментировал арест Мирзализаде после шутки о русских
Общество
Певица МакSим обратилась к фанатам и рассказала о своем самочувствии

Тепловоз сбил мужчину на переезде в Нижнем Тагиле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранительные органы проводят проверку по факту наезда тепловоза на мужчину в Нижнем Тагиле. Потерпевший госпитализирован.

Инцидент произошел на улице Фрунзе. По данным управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, тепловоз сбил 49-летнего мужчину. В момент происшествия потерпевший находился в трезвом состоянии. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Пострадавшего доставили в больницу. Мужчина пояснил, что он видел поезд, но подумал, что сможет проскочить переезд вовремя.

В июле грузовой поезд насмерть сбил жителя Екатеринбурга на станции Ботаническая. По данным следствия, 23-летний мужчина был травмирован выступающей частью вагона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021