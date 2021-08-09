Тепловоз сбил мужчину на переезде в Нижнем Тагиле

Правоохранительные органы проводят проверку по факту наезда тепловоза на мужчину в Нижнем Тагиле. Потерпевший госпитализирован.

Инцидент произошел на улице Фрунзе. По данным управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, тепловоз сбил 49-летнего мужчину. В момент происшествия потерпевший находился в трезвом состоянии. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Пострадавшего доставили в больницу. Мужчина пояснил, что он видел поезд, но подумал, что сможет проскочить переезд вовремя.

В июле грузовой поезд насмерть сбил жителя Екатеринбурга на станции Ботаническая. По данным следствия, 23-летний мужчина был травмирован выступающей частью вагона.