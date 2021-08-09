Железную дорогу до аэропорта хотят построить в Уфе

Одним из крупнейших проектов по развитию железнодорожного сообщения на территории Башкирии является Уфимское железнодорожное кольцо. Проект предусматривает в том числе строительство железнодорожной ветки до аэропорта Уфы. Проблема на этом направлении назрела достаточно давно. Работа общественного транспорта на линии город–аэропорт неоднократно подвергалась критике.

Сроков строительства как и окончательного решения о запуске проекта нет. Всё будет зависеть от решения экспертного совета РЖД, отмечает «МедиаКорСеть». На сегодняшний день главный ход транссибирской магистрали проходит через Уфу.

Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, что Восточный выезд в Уфе могут сдать на несколько месяцев раньше срока. «Плановая сдача в сентябре 2023 года, но ведем сейчас переговоры с подрядчиком о том, что это можно немножко ускорить и сдать на несколько месяцев раньше. Возможно, будет подписано соглашение о том, что проект будет признан приоритетным инвестиционным проектом», — сообщил Андрей Назаров. Был отмечен высокий темп и качество строительных работ.