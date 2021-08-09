Высокий класс пожароопасности прогнозируют в Мурманской области

МЧС сообщило о высоком классе пожарной опасности в двух районах Мурманской области. Местных жителей просят воздержаться от посещения лесов.

По данным синоптиков, четвертый класс пожароопасности ожидается в Кольском и Печенгском районах. Об этом сообщает ИА FlashNord. На территории региона просят не разводить костры.

В случае возгораний местным жителям следует обращаться в экстренные службы по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии ввели особый противопожарный режим в связи с ветреной и жаркой погодой. В республике запрещено посещение лесов до 20 сентября.